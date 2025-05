Porto Potenza Carlocchia presidente della Cri

Matteo Carlocchia è stato riconfermato presidente della Croce Rossa di Porto Potenza. Una vittoria che segna una continuità importante in un periodo in cui il volontariato è più che mai fondamentale per le comunità locali. Insieme a lui, un team motivato e diversificato pronto a rispondere alle sfide future. Un dato interessante? La presenza di Mariem Hafaiedh, un simbolo del rinnovamento e dell’inclusività nel settore. La Croce Rossa sta cambiando volto!

Matteo Carlocchia confermato presidente della Croce Rossa di Porto Potenza. Ieri sono stati proclamati, in via ufficiale, i risultati delle elezioni tenute dal comitato portopotentino. Con lui, entrano a far parte del consiglio direttivo Eva Ceccotti, Andrea Di Domenico, Felice Sapone e Mariem Hafaiedh, eletta nel ruolo di consigliera rappresentante dei giovani. "Pronti alle nuove sfide, determinati verso il futuro: la Croce Rossa che vogliamo – è il commento del riconfermato presidente Carlocchia –. Cogliere il cambiamento, rispondere ai nuovi bisogni, restando fedeli ai nostri obiettivi e valori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porto Potenza, Carlocchia presidente della Cri

