Porte aperte alla Betti Scuola rinata dopo il sisma

Camerino risorge! La nuova sede dell'istituto comprensivo "U. Betti" è simbolo di rinascita e speranza per l’entroterra colpito dal sisma. Con oltre cinquecento studenti pronti a riempire le aule da settembre, questo progetto non è solo un edificio, ma un faro di opportunità. In un momento in cui le comunità cercano di ricostruire legami e identità, la scuola diventa il cuore pulsante del futuro. Non perdere l'occasione di scoprire questo

Un forte segnale di speranza per il futuro dell’entroterra quello arrivato ieri da Camerino. Presentato il progetto che si cela dietro la nuova e colorata sede dell’ istituto compresivo "U. Betti" di Camerino in via Madonna delle Carceri. la scuola a partire da settembre ospiterà oltre cinquecento studenti. Il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli, ha sottolineato l’importanza di questo ulteriore passo avanti nella ricostruzione. "Questo è un momento di festa per la città – ha detto Lucarelli –. Stiamo parlando di un percorso nato il 23 dicembre 2016 e presentato alla comunità perché è giusto far conoscere uno spazio difficile da visitare quando ci saranno all’interno gli alunni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porte aperte alla Betti. Scuola rinata dopo il sisma

A Camerino inaugurata la nuova scuola “Ugo Betti”, un simbolo di rinascita post-sisma. Un progetto da 15 milioni di euro per 535 studenti

A Camerino, la nuova scuola "Ugo Betti" segna un'importante rinascita dopo il sisma, rappresentando un faro di speranza per 535 studenti.

Segnala ilrestodelcarlino.it: Da settembre accoglierà più di 500 studenti. Cinque anni di iter burocratico e due e mezzo per la ricostruzione. Il dirigente: questo istituto è un’eccellenza.

la ricostruzione della scuola ugo betti segna un passo importante per le march nelle sfide post sisma

Secondo gaeta.it: La riapertura della scuola Ugo Betti a Tolentino segna un passo importante nella ricostruzione delle Marche post-sisma 2016, grazie alla collaborazione tra Comune, Regione, commissario e Fondazione Bo ...

