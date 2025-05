Ponte del 2 giugno | traffico da bollino rosso verso le località di mare

Il ponte del 2 giugno si preannuncia come un vero banco di prova per gli automobilisti: traffico da bollino rosso verso le località di mare e rientri difficili nel lunedì sera. Anas intensifica la sorveglianza e blocca i mezzi pesanti, ma è comunque un’opportunità imperdibile per staccare dalla routine. Siete pronti a vivere l'ultimo weekend di libertà prima dell'estate? Preparatevi, la strada verso il relax è in salita!

Anas rafforza la sorveglianza, sospesa la circolazione dei mezzi pesanti. Rientri critici nella serata di lunedì. Dopo Pasqua, 25 aprile e 1° maggio, anche il ponte del 2 giugno si annuncia all’insegna del traffico intenso. Con la Festa della Repubblica che quest’anno cade di lunedì, milioni di italiani si preparano a godersi un lungo fine settimana, con destinazione preferita le località marittime. Le previsioni di Anas, società del gruppo FS Italiane, parlano chiaro: da venerdì 30 maggio fino alla sera di lunedì 2 giugno la rete stradale e autostradale sarà messa a dura prova. I primi rallentamenti sono attesi già nella serata di venerdì e nella mattinata di sabato, in particolare lungo le direttrici verso il mare: coinvolte la Tirrenica, la Jonica e l’ Adriatica, con situazioni particolarmente critiche tra Toscana e Liguria, lungo la costa campana, calabrese e lucana, oltre che sull’ A2 Autostrada del Mediterraneo verso gli imbarchi per la Sicilia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ponte del 2 giugno: traffico da bollino rosso verso le località di mare

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio

A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio.

