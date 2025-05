Ponte del 2 giugno traffico da bollino rosso | la situazione

Il ponte del 2 giugno si avvicina e le strade italiane si preparano a un vero assalto! Con il lunedì festivo, il traffico è già da bollino rosso, segno di una rinascita delle vacanze dopo periodi di restrizioni. Non lasciare che il traffico rovini il tuo weekend: pianifica in anticipo, scegli orari strategici e godi del relax al mare. La libertà di viaggiare è tornata, ma attenzione agli ingorghi!

Con l'avvicinarsi del ponte del 2 giugno, si prevede un significativo aumento del traffico verso le località marittime. La Festa della Repubblica, che quest'anno cade di lunedì, offre agli italiani l'opportunità di un lungo weekend, portando un notevole afflusso di veicoli sulle strade. Secondo le previsioni di Anas, il flusso di traffico sarà particolarmente intenso da venerdì 30 maggio fino alla sera di lunedì 2 giugno. Nel dettaglio, i primi rallentamenti sono attesi già dalla serata di venerdì e durante la mattinata di sabato.

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio

A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio.

