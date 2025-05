Ponte del 2 giugno quasi sold out i migliori dati lombardi tra Lecco e il lago

Il ponte del 2 giugno in Lombardia si preannuncia come un vero e proprio boom turistico! Con un’occupazione che sfiora l’85%, i luoghi più affascinanti tra Lecco e il lago diventano mete imperdibili. Questo trend non è solo una festa per gli amanti della natura, ma anche un segnale di ripresa per il settore. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile: le camere stanno per esaurirsi!

In Lombardia il ponte del 2 giugno si annuncia da record: tra il 30 maggio e il 3 giugno, le strutture ricettive registrano una media di occupazione tra l'80% e l'85%, con quasi un terzo degli hotel ormai non più disponibili e le restanti camere che vanno esaurendosi rapidamente.

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio

A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio.

Ponte del 2 giugno quasi sold out, i migliori dati lombardi tra Lecco e il lago

Secondo leccotoday.it: Sul podio anche Como e la Valtellina. L'assessore regionale al turismo: "Un terzo degli hotel lombardi non è più disponibile, siamo vicini a nuovi record" ...

Previsioni meteo, ponte del 2 giugno con caldo e afa

Da repubblica.it: Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che l’anticiclone africano diventerà sempre più potente nel corso dei prossimi 3-4 giorni con un bellissimo ponte del 2 giugno quasi ovunq ...

Meteo 2 giugno, anticiclone africano sull'Italia: caldo torrido e temperature record

Da msn.com: Si rafforza l'anticiclone africano sull'Italia nel ponte del 2 giugno: temperature oltre i 30 gradi in diverse località, fino a 37 gradi ...