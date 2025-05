Ponte del 2 giugno al via

Il ponte del 2 giugno porta con sé il primo vero assaggio d'estate: turisti e vacanzieri pronti a godersi il sole e il caldo. Le previsioni annunciano temperature superiori anche ai 30°C e che spingono più di 20milioni di italiani a mettersi in viaggio. Un vacanziero su 2 opta per il mare, poi laghi e fiumi. Il 91% sceglierà di trascorrere il ponte in qualche località della penisola, e solo in pochi hanno scelto di andare all'estero. Partenze di massa in questo ore e bollino rosso per i rientri di lunedì. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ponte del 2 giugno al via

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio

A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio.

Il ponte dà il via all’estate: "Pienone negli alberghi"

msn.com scrive: Fino al 2 giugno occupazione delle camere all’80% anche grazie agli eventi. Domani è in programma l’inaugurazione del nuovo molo, lato Igea.

Traffico intenso per il ponte del 2 giugno. Incidente A1, maxi coda in Toscana

Come scrive lanazione.it: Firenze, 31 maggio 2025 – Voglia d’estate, voglia di turismo, voglia di mare. E i problemi che ne conseguono sul fronte del traffico. Sono milioni gli italiani che si spostano per il ponte del 2 ...

Ponte del 2 giugno: traffico da bollino rosso verso la Liguria

Secondo giornalelavoce.it: Ponte del 2 giugno. Chi pensava di rilassarsi al mare si è ritrovato in coda già prima di vedere il casello. Altro che fuga verso la Liguria: è stata una lenta processione verso sud, con la ...