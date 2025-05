Ponte a Elsa scontro tra due auto | cinque feriti

Tragico incidente a Ponte a Elsa: cinque feriti, incluso un bambino, dopo uno scontro frontale tra due auto. Questo fatto riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale a Empoli, un tema sempre pi√Ļ cruciale in un'epoca in cui la mobilit√† √® in continua evoluzione. √ą fondamentale riflettere sulle misure preventive da adottare. La situazione √® grave, ma fortunatamente il piccolo ha riportato solo ferite lievi. La sicurezza non √® mai troppa!

Empoli, 31 maggio 2025 - Scontro tra due auto all'incrocio all'altezza di via Senese Romana sulla Sr429 a Ponte a Elsa. Cinque i feriti tra cui un bambino di un anno che per fortuna ha riportato un trauma lieve. Al vaglio degli inquirenti le cause dell'impatto, la cosa certa √® che √® stato violento e che ha fatto temere il peggio per le persone coinvolte, tutte straniere. Sul posto tre ambulanze e un'automedica che hanno trasportato i protagonisti dell'incidente al San Giuseppe: il pi√Ļ grave √® un 28enne ricoverato in codice giallo. La viabilit√† ha subito rallentamenti. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, questi ultimi per i rilievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Ponte a Elsa, scontro tra due auto: cinque feriti

