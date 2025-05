Ponte 2 giugno Sottocorona | Quanto dura l' ondata di caldo

Il ponte del 2 giugno si avvicina e con esso l'attesa per un weekend all'insegna del caldo! Secondo le previsioni di Paolo Sottocorona, da sabato 31 maggio ci aspetta un cielo prevalentemente sereno, con solo qualche nuvola sporadica. Ma attenzione: il calore non sarà solo un evento isolato! Questo trend di temperature elevate potrebbe segnare l'inizio di un'estate torrida. Preparatevi a godervi il sole e a pianificare le vostre escursioni!

Previsioni meteo di sabato 31 maggio e dei giorni a venire, caratterizzati dal ponte del 2 giugno. Paolo Sottocorona al Tg La7 spiega che oggi avremo solo qualche nuvola al sud e al centro, e sulle pianure del nord, nord-est, ma peri resto sole e cieli sgomberi. Dal pomeriggio sulle Alpi centrali occidentali qualche isolata precipitazione. Domenica 1 giugno la situazione è analoga: "Sereno poco nuvoloso al centro e al sud, al nord sempre qualcuno di questi fenomeni che sono molto più estesi al di là dell'Arco Alpino, però al di qua qualcosa entra", spiega Sottocorona.  Lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica, la situazione cui rimane uguale, in realtà qualche nuvola più al nord e al sud, e questi fenomeni sono un pochino più presenti, un pochino più estesi, non dico che peggiori, ma insomma ce n'è un po' di più e continuano a esserci situazioni di mal tempo al di là dell'Arco Alpino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ponte 2 giugno, Sottocorona: "Quanto dura l'ondata di caldo"

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio

A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio.

