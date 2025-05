Polveriera Inzaghi dopo la finale | Attesa per le dimissioni

Dopo la finale, l'aria attorno a Simone Inzaghi si fa rovente. Le dimissioni sembrano a un passo in un momento cruciale per l'Inter, un club che ora deve fare i conti con le sue ambizioni e il futuro della panchina. Con una partita dominata dal PSG, la squadra ha mostrato fragilità che mettono in discussione la visione di gioco. La vera sfida? Riscoprire l’unità e tornare a brillare nel panorama calcistico europeo. Sarà il momento della svol

Conto alla rovescia e svolta definitiva sulla situazione riguardante il futuro del tecnico piacentino: hanno scritto la parola fine Serviva una partita stratosferica all’Inter per riuscire a mettere le mani su una partita che sin dall’inizio aveva preso la direzione griffata Psg. La compagine di Luis Enrique, non sbagliando praticamente nulla e dominando dall’inizio alla fine, ha avuto il merito di indirizzare prima e dominare poi un match mai in discussione. (LaPresse) – Calciomercato.it Il pokerissimo con il quale i parigini si sono imposti sui nerazzurri emblematizza la superioritĂ tecnica e qualitativa dei parigini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Polveriera Inzaghi dopo la finale: “Attesa per le dimissioni”

Cerca Video su questo argomento: Polveriera Inzaghi Dopo Finale Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Polveriera Inzaghi dopo la finale: “Attesa per le dimissioni”

Come scrive calciomercato.it: Serviva una partita stratosferica all’Inter per riuscire a mettere le mani su una partita che sin dall’inizio aveva preso la direzione griffata Psg. La compagine di Luis Enrique, non sbagliando ...

Inzaghi diretta dopo Psg-Inter: le parole in tv e in conferenza stampa

Riporta corrieredellosport.it: Le dichiarazioni dell'allenatore dei nerazzurri al termine della finale di Champions League: aggiornamenti in tempo reale ...

Simone Inzaghi ci crede. Perché questa finale di Champions non è come quella contro il Manchester City

Da corriere.it: Due anni fa l'Inter considerava un traguardo essere arrivata in finale, oggi non più. Con il Psg va completato il cammino ...