polonia europeisti e conservatori testa a testa a ballottaggio presidenziali

La Polonia si appresta a tornare alle urne domenica per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. In corsa Karol Nawrocki, nazionalista di destra, e Rafal Trzaskowski, liberale filoeuropeo e sindaco di Varsavia. Il testa a testa per il futuro dello Stato. Una corsa che si annuncia testa a testa e che potrebbe plasmare il futuro di uno degli Stati strategicamente piĂą importanti della Nato e dell'Unione europea. Il voto avviene in un momento in cui si registrano crescenti tensioni regionali dovute alla guerra fra Russia e Ucraina, alle preoccupazioni per la sicurezza in tutta Europa e ai dibattiti interni sullo stato di diritto.