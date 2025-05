Polo oncoematologico via alla progettazione della cell factory per terapie avanzate

Un passo fondamentale verso il futuro della medicina è stato compiuto con l'approvazione della progettazione esecutiva della "cell factory" al Polo oncoematologico di Palermo. Questo centro all’avanguardia non solo rappresenta un'innovazione locale, ma si inserisce in un trend globale che mira a rivoluzionare le terapie per i tumori. Con l'avvento delle terapie avanzate, la speranza per molti pazienti si fa sempre più concreta. Rimanete sintonizzati: il cambiamento è in arrivo!

Approvata la progettazione esecutiva della "cell factory" per terapie avanzate del futuro Polo oncoematologico dell'azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo. Il commissario ad acta Massimiliano Maisano, nominato dal governo regionale per l'esecuzione delle opere previste dall'ex.

Polo oncoematologico a Palermo, al via la progettazione esecutiva della «cell factory»

Polo oncoematologico Palermo, al via la progettazione esecutiva della “cell factory”

Palermo, nuovo Polo Oncoematologico: firmato Protocollo di Legalità

