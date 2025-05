Polli in chiesa e latino inquietante Prime grane per Papa Leone

Il papa Leone XIV si trova di fronte a un evento insolito: polli in chiesa! Questo curioso episodio avviene mentre il mondo assiste a un crescente dibattito sulla modernizzazione delle tradizioni religiose. La presenza di animali sacri può sembrare strana, ma riflette una società in cerca di connessione tra spiritualità e vita quotidiana. Non è solo un fatto bizzarro; è un invito a riflettere su come la fede evolve nel tempo.

Roma. ChissĂ cosa deve essere passato nella testa dell'imperturbabile Leone XIV quando ha visto quel che accade nella cattedrale di Paderborn, in Germania, e nella diocesi di Charlotte, in.