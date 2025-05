Poliziotti a scuola per parlare di sicurezza e legalità conclusi i progetti con gli studenti messinesi

Con l'arrivo dell'estate, il tema della sicurezza diventa cruciale, soprattutto per i più giovani. Gli incontri tra poliziotti e studenti messinesi hanno dato voce a valori fondamentali come legalità e rispetto delle regole. Questi progetti non solo educano, ma costruiscono un legame di fiducia tra istituzioni e giovani cittadini. Un passo importante per formare una generazione consapevole, pronta a contribuire a un futuro migliore!

Con la fine dell'anno scolastico alle porte, si è conclusa, l'attività di educazione alla legalità ed alla sicurezza svolto dalla polizia di Messina, che ha portato ad incontri nelle scuole nell'ambito dei diversi progetti ministeriali. In particolare, la Polizia Ferroviaria di Messina e di.

Mugnano di Napoli: il Consigliere Massimo Vallefuoco promuove un incontro per la legalità e la sicurezza

Il consigliere Massimo Vallefuoco di Mugnano di Napoli organizza l’evento “Cantiere delle Idee – I volti della legalità, i diritti del cittadino” il 24 maggio, in collaborazione con la Senatrice Castellone e il Deputato Cafiero de Raho.

