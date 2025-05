Polizia perquisisce studenti in cerca di un cellulare rubato ad un collaboratore scolastico ma trovano una pistola scacciacani in cartella

In un'epoca in cui la sicurezza nelle scuole è al centro del dibattito pubblico, una perquisizione ha svelato un inquietante episodio: un dodicenne trovato con una pistola scacciacani. Questo evento non è solo un segnale di allerta sui fenomeni giovanili e l'uso di oggetti potenzialmente pericolosi, ma evidenzia anche la necessità di un dialogo aperto tra famiglie e istituzioni. Quanto conosciamo davvero i nostri ragazzi? La riflessione è d'obbligo.

Una scacciacani trovata nella cartella di un dodicenne durante durante una perquisizione scolastica avvenuta nella mattinata di giovedì in una scuola umbra. Il controllo delle forze dell'ordine sono partite dopo la denuncia del furto di un telefono cellulare appartenente a un collaboratore scolastico. La pistola, priva di capacità offensiva ma dall’aspetto realistico, era nascosta tra libri e materiale scolastico. Il ragazzo è stato temporaneamente allontanato dall’istituto e affidato ai genitori. La Procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per valutare eventuali provvedimenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

