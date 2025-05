Polizia locale scatta la riorganizzazione Più agenti sul territorio e digitalizzazione

La polizia locale si rinnova: più agenti sul campo e una svolta digitale! L'assessore Angeloni e la comandante Porta hanno annunciato un piano ambizioso per garantire maggiore sicurezza. Con l’introduzione dei verbali digitali a settembre, il servizio diventa più efficiente e reattivo. In un'epoca in cui la tecnologia è alleata della sicurezza, questo passo rappresenta un segnale forte di impegno per la comunità. La sicurezza va sempre più a braccetto con l'innovazione!

SICUREZZA. L’assessore Giacomo Angeloni e la comandante Monica Porta hanno presentato il nuovo assetto. «Investiamo sul presidio del territorio. Da settembre verbali digitali». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Polizia locale, scatta la riorganizzazione. Più agenti sul territorio e digitalizzazione

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Controlli notturni sul territorio: il sindaco 'schiera' la polizia municipale

Il sindaco Salvatore Papa ha avviato l’operazione "Succivo Sicura" per combattere la microcriminalità.

Cerca Video su questo argomento: Polizia Locale Scatta Riorganizzazione Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Polizia locale, scatta la riorganizzazione. Più agenti sul territorio e digitalizzazione; Muore a 19 anni mentre partecipa a una sfida social Scatta l’allarme | Proteggete i vostri figli. 🔗Cosa riportano altre fonti

Polizia locale, scatta la riorganizzazione. Più agenti sul territorio e digitalizzazione

Da ecodibergamo.it: Meno amministrativi e più operativi. Si può parafrasare così la riorganizzazione della Polizia locale presentata dall’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni e dalla comandante Monica Porta, ...

Bergamo, nuova organizzazione per la polizia locale. Angeloni: “Più controlli nei quartieri, assunti 5 agenti”

Si legge su bergamonews.it: "Uno degli aspetti principali riguarda il totale ripensamento dei nuclei territoriali, che, accanto alle unità mobili di quartiere, avranno più tempo da dedicare ai controlli nei quartieri, rispondend ...

Monza, via alla riorganizzazione del corpo della polizia locale: l’obiettivo è implementare il livello dei servizi

Secondo msn.com: Sono solo alcune delle novità in arrivo dal mese di novembre per il corpo della polizia locale di Monza, che vedrà una riorganizzazione complessiva del comando di via Marsala, che conta su 120 ...