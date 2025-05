Polemica per Fedez al congresso di Forza Italia giovani Stefania Craxi | “È una vergogna noi abbiamo modelli diversi”

Fedez al congresso di Forza Italia Giovani? La notizia ha scatenato un acceso dibattito tra le fila del partito. Stefania Craxi non ha risparmiato critiche, affermando che "è una vergogna", mentre altri vedono in questa presenza una opportunità di rinnovamento. In un’epoca in cui il dialogo tra generazioni è più cruciale che mai, il rapper potrebbe portare un vento di cambiamento. Qual è il tuo parere su questo incontro tra mondi così diversi?

La notizia di Fedez ospite al congresso di Forza Italia giovani ha creato una polemica tra gli esponenti del partito. C'è chi non gradisce la sua presenza e chi invece ritiene gli vada data una chance.

Polemica per Fedez al congresso di Forza Italia giovani, Stefania Craxi: “È una vergogna, noi abbiamo modelli diversi”

