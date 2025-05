Pole Piastri e prima fila McLaren in Spagna quinto Hamilton

In un Gran Premio di Spagna avvincente, la McLaren trionfa con Oscar Piastri in pole position e Lando Norris subito accanto. La crescente competitività della scuderia anglo-orientale segna un punto di svolta nella stagione, riflettendo il trend di risveglio delle squadre storiche. Lewis Hamilton, quinto, fatica a tenere il passo, mentre Max Verstappen si piazza terzo, pronto a sfruttare ogni opportunità . Riuscirà Piastri a trasformare la pole in vittoria

Verstappen è terzo davanti a Russell, Leclerc ottiene il settimo tempo BARCELLONA (SPAGNA) - La McLaren domina le qualifiche del Gran Premio di Spagna e monopolizza la prima fila. Oscar Piastri, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle prime due manche, completa il lavoro centrando la sua quar.

LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Piastri svetta nella FP2, 5° Leclerc e Hamilton più indietro

Il Gran Premio di Spagna 2025 sta riservando emozioni incredibili! Oscar Piastri brilla nella FP2, ma attenzione: la gestione delle gomme potrebbe rivelarsi cruciale.

