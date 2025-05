Playout in tribunale gli ultras granata protestano ad oltranza | curva vuota e striscioni in città

Il grido di protesta degli ultras granata segna un momento cruciale nello sport e nella società. Con striscioni eloquenti che affermano "Sistema corrotto, Lega complice", Salerno si fa palcoscenico di una rivolta che va oltre il calcio. Questo spirito di ribellione rispecchia un trend più ampio, dove i cittadini iniziano a contestare le ingiustizie percepite. La curva vuota diventa così simbolo di una battaglia che vuole essere ascoltata.

Metri di carta, vernice nera, messaggi eloquenti: "Sistema corrotto, Lega complice. Il vostro complotto la nostra rivolta”. Gli striscioni degli ultras, esposti in più zone di Salerno l'altra notte, restano in esposizione permanente lungo le strade del centro cittadino e in periferia. Nessun. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Playout in tribunale, gli ultras granata protestano ad oltranza: curva vuota e striscioni in città

Il Brescia rischia la retrocessione in Serie C, scatenando la rabbia di tifosi e ultras in città. Cori e striscioni contro Cellino evidenziano il disappunto per le irregolarità nei versamenti dei contributi e stipendi, dopo aver appena conquistato la salvezza in Serie B.

salernotoday.it scrive: I supporter ne discuteranno ancora, con l'approssimarsi delle sfide spareggio contro la Sampdoria. L'orientamento, però, è di dare un segnale forte ai palazzi del calcio. Salerno resta tappezzata con ...

Come scrive gazzettadisalerno.it: La Salernitana si trova in una situazione complicata con la giustizia sportiva, che potrebbe portare all'annullamento dei play-out. La decisione finale sul cas ...

Secondo sport.virgilio.it: Serie B sempre più nel caos: la Salernitana non vuole giocare il playout con la Sampdoria e chiede il campionato a 21 squadre. I tifosi del Brescia accusano Cellino ...