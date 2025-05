Più alberi a Baronissi | via libera per la proposta del Comitato Ambiente e Salute Valle dell' Irno

Baronissi si prepara a diventare un modello di sostenibilità! Con l'approvazione della proposta del Comitato Ambiente e Salute Valle dell’Irno, la Sindaca Anna Petta annuncia l'arrivo di nuovi alberi: gli Aceri Ricci. Un passo fondamentale per combattere l'inquinamento e promuovere una vita più sana. In un’epoca in cui il verde urbano è sempre più centrale per il benessere delle comunità, Baronissi investe nel futuro, abbracciando la natura!

omune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: "Più alberi per una città più sana, investiamo nel verde per proteggere l'ambiente e la salute" La Sindaca Anna Petta: "Approvata dalla Giunta Comunale la proposta del Comitato Ambiente e Salute Valle dell'Irno. In arrivo Aceri Ricci per ridurre CO? e.

A Baronissi, la sindaca Petta lancia un ambizioso progetto: più alberi per un futuro sostenibile! Con una delibera unanime, si avvia la piantumazione di nuovi alberi, un passo fondamentale per migliorare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini.

