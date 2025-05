Piscina chiusa scatta la petizione per salvarla

La chiusura della piscina scoperta del parco Mattei ha scatenato la protesta di molti cittadini, che non vogliono rinunciare a un'estate di nuotate e relax. La petizione, con 431 firme, mette in luce un trend crescente: la difesa degli spazi pubblici, sempre più minacciati da problemi di gestione e manutenzione. Un punto interessante? La mobilitazione collettiva potrebbe davvero fare la differenza! Unisciti anche tu alla lotta per salvare un angolo di svago.

Niente nuoto e tintarella nell’impianto di via Caviaga, quest’estate la piscina scoperta del parco Mattei resterà chiusa. Ma la decisione del Comune, secondo il quale il centro natatorio richiederebbe opere di manutenzione troppo onerose, non piace a cittadini e frequentatori dell’impianto, che hanno raccolto e protocollato in Municipio 431 firme per chiederne la (ri)apertura. "Riteniamo – si legge nel testo della petizione, promossa da Assunta Scarlato – che un ente pubblico davvero attento ai bisogni della comunità debba fare di tutto per garantire l’apertura di una piscina che non ha solo una funzione ludica, ma assicura anche il benessere psico-fisico dei cittadini, soprattutto pensando a chi non ha la possibilità di permettersi una vacanza fuori città . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piscina chiusa, scatta la petizione per salvarla

