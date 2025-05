Pisa il turismo è al top Ma il commercio soffre

Pisa brilla nel panorama turistico, con oltre 2 milioni di presenze nel 2024, segnando un incremento del 7,6%. Tuttavia, c'è una nota dolente: il commercio locale fatica a tenere il passo. Questo contrasto mette in luce un trend crescente: mentre il turismo esplode, le attività commerciali devono reinventarsi per non rimanere indietro. Un’opportunità imperdibile per imprenditori e aziende pronte a rispondere al cambiamento!

Il settore terziario traina l'economia pisana. E' il quadro che emerge dalla relazione annuale sullo stato dell'economia provinciale della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Il 2024 è stato un anno da record per Pisa, che ha registrato oltre 2 milioni (2.189.112) di presenze turistiche (+ 7,6% rispetto al 2023), trascinate soprattutto dagli stranieri (il 58,8% del totale). Il 2024 ha segnato un anno di consolidamento per il turismo nella provincia di Pisa, grazie alla spinta decisiva della componente internazionale. Le presenze complessive, sono cresciute del 4,8% rispetto all'anno precedente, mentre gli arrivi hanno registrato un aumento ancora più marcato, pari al 10,8%.

