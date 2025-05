Pioltello 11 furti nello stesso supermercato | arrestato georgiano

A Pioltello, un georgiano è stato colto in flagrante durante un colpo da 11 furti in un supermercato Esselunga. Un episodio che fa riflettere sull'aumento della criminalità nei luoghi di consumo. Mentre i supermercati si preparano a fronteggiare questa ondata, diventa fondamentale proteggere gli spazi quotidiani della nostra vita. La sicurezza è un tema caldo e questo caso evidenzia l'importanza di investire in misure preventive.

L'uomo è stato arrestato per l'ennesima volta dai carabinieri di Pioltello dopo aver cercato di fare una spesa particolarmente ricca all'interno dell'Esselunga. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pioltello, 11 furti nello stesso supermercato: arrestato georgiano

