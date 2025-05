Pioli Juventus contatti diretti con l’allenatore! Un’altra rivale di Serie A lo segue | è un candidato concreto alla panchina bianconera

Il futuro della panchina bianconera si fa rovente! I contatti diretti tra la Juventus e Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan, accendono le speranze dei tifosi. Ma non è solo la Juve a corteggiarlo: anche l'Atalanta lo tiene d'occhio. In un panorama di cambiamenti nel calcio italiano, chi avrà la meglio? Non perdere di vista questa corsa per la rinascita delle big di Serie A!

Pioli Juventus, contatti diretti con l’allenatore in vista della panchina della prossima stagione: le ultimissime. Stefano Pioli è uno degli ultimi nomi per la panchina della Juve. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando ci sarebbero stati contatti diretti con i bianconeri ma il tecnico è seguito anche dall’ Atalanta. PAROLE – «Nella giornata di ieri ci sono stati contatti diretti tra la Juventus e Stefano Pioli, cercato anche dall’Atalanta. Il tecnico si trova in vacanza dopo aver concluso la stagione con l’Al Nassr. In questo momento è un candidato per la panchina bianconera». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pioli Juventus, contatti diretti con l’allenatore! Un’altra rivale di Serie A lo segue: è un candidato concreto alla panchina bianconera



Il Milan avvia la sua ricostruzione dopo una stagione deludente, con l'arrivo di Igli Tare nel ruolo di nuovo Direttore sportivo.

