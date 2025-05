Pioli Juve Gazzetta è lui il nuovo obiettivo per la panchina! L’ex Milan in vantaggio su altri due profili | le ultimissime

La Juventus sta preparando un cambio di rotta, puntando su Stefano Pioli come nuovo allenatore. L'ex Milan, attualmente all'Al Nassr, si distingue tra i candidati dopo i rifiuti di Conte e Gasperini. Questo passaggio non solo segna una svolta per i bianconeri, ma riflette anche il trend di cercare tecnici con un forte passato in Serie A. Riuscirà Pioli a riportare la Vecchia Signora ai vertici? La sfida è lanciata!

Pioli Juve, occhi puntati anche sul tecnico ex Milan: è ancora in lista in caso di addio all’Al-Nassr. Novità sul futuro dell’allenatore

La Juventus guarda con attenzione a Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, nel momento in cui si valutano le prossime mosse per la panchina.

