Piogge monsoniche in Assam | cinque morti tra frane e inondazioni

Le piogge monsoniche in Assam hanno già provocato cinque vittime, un tragico avvio per la stagione che ogni anno colpisce duramente il nord-est dell'India. Queste alluvioni, oltre a rappresentare un’emergenza umanitaria, evidenziano l'urgenza di affrontare i cambiamenti climatici e le infrastrutture vulnerabili nelle regioni più colpite. In un contesto globale di crescita delle catastrofi naturali, la resilienza delle comunità è più che mai fondamentale.

Almeno cinque persone sono morte nelle ultime 24 ore a causa delle piogge monsoniche che hanno colpito il nord-est dell'India provocando frane e inondazioni: lo hanno annunciato oggi le autorità competenti. Si tratta delle prime vittime di questa stagione di piogge torrenziali, che da giugno a settembre uccide ogni anno decine di persone in tutto il Paese. I cinque decessi sono stati registrati nello Stato di Assam, ha reso noto l'autorità statale per la gestione dei disastri (l'Assam State Disaster Management Authority). La capitale dello Stato, Guwahati, è stata particolarmente colpita e le autorità hanno interrotto l'erogazione elettrica a causa degli allagamenti in diversi distretti che hanno costretto centinaia di famiglie ad abbandonare le proprie case. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piogge monsoniche in Assam: cinque morti tra frane e inondazioni

