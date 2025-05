Pil l’Italia cresce più della Francia Ma salgono i prezzi al supermercato | Panetta Bankitalia | I dazi frenano la crescita

L'Italia supera la Francia nella crescita del PIL, ma il carrello della spesa racconta un'altra storia: i prezzi nei supermercati continuano a salire. Con l'inflazione che raggiunge l'1,7%, i dazi si rivelano un freno per l'economia. È un momento cruciale in cui il potere d'acquisto degli italiani è sotto pressione. Scopriremo come affrontare questa sfida e quale futuro ci attende!

Roma come Parigi per reddito pro capite. Ma il carrello della spesa sempre più caro spinge l’inflazione all’1,7%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Pil, l’Italia cresce più della Francia. Ma salgono i prezzi al supermercato | Panetta (Bankitalia): «I dazi frenano la crescita»

Pil, l’Italia cresce più della Francia. Ma salgono i prezzi al supermercato

Secondo msn.com: Roma come Parigi per reddito pro capite. Ma il carrello della spesa sempre più caro spinge l’inflazione all’1,7% ...

Pil pro capite, l’Italia raggiunge la Francia: ecco com’è stato possibile e quali fattori hanno inciso

Secondo msn.com: Nel 2025 l’Italia ha raggiunto la Francia in termini di Pil pro capite a parità di potere d’acquisto e ha ridotto il divario con la Germania: ecco perché ...

Pil italiano cresce dello 0,3%, supera la Francia ma resta dietro alla Germania

informazione.it scrive: L’economia italiana, nel primo trimestre del 2025, ha segnato un +0,3% su base congiunturale, allineandosi alla media dell’Eurozona ma superando la Francia, ferma a un più modesto +0,1%, e gli Stati U ...