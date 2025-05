Pietro Ferrara su enuresi infantile | cause terapie e linee guida SIP

Durante il recente congresso della SIP, Pietro Ferrara ha lanciato un allarme: l'enuresi infantile è un disturbo serio, non un semplice capriccio. Questo problema, che coinvolge molti bambini in Italia, spesso rimane invisibile e non diagnosticato. È fondamentale aumentare la consapevolezza e migliorare il supporto, perché una corretta gestione può fare la differenza nella vita dei piccoli pazienti. Non lasciamoli soli: il cambiamento parte da noi!

Pietro Ferrara ha sottolineato durante il congresso nazionale della SIP che l’enuresi non rappresenta un capriccio o una trascuratezza, bensì un vero disturbo che colpisce tanti bambini italiani. Il mancato riconoscimento della problematica e la scarsa attenzione ad essa contribuiscono a lasciare i piccoli pazienti soli, senza diagnosi né supporto terapeutico. Un disturbo diffuso e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Pietro Ferrara su enuresi infantile: cause, terapie e linee guida SIP

Cerca Video su questo argomento: Pietro Ferrara Enuresi Infantile Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pediatria: Ferrara (SIP), “Enuresi, basta stigma: è una patologia”; Pediatria: Ferrara (SIP), “Enuresi, basta stigma: è una patologia”; Salute, Ferrara (Sip): Enuresi non è un capriccio, serve nuova cultura clinica. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Salute, Ferrara (Sip): "Enuresi non è un capriccio, serve nuova cultura clinica"

Secondo msn.com: "L'enuresi non è una colpa né un capriccio. E' un disturbo vero e proprio, che colpisce migliaia di bambini in Italia e che, ancora oggi, viene spesso ignorato, sottovalutato o stigmatizzato. Serve un ...

Enuresi notturna, ne soffre un bambino su dieci in età scolare. I falsi miti da sfatare

Segnala msn.com: Si tratta di un disturbo considerato «di passaggio», tantoché oltre il 65% dei bambini che ne soffrono non ricevono diagnosi e trattamenti adeguati. La mancata diagnosi può compromettere il benessere ...

Pediatria: Ferrara (SIP), “Enuresi, basta stigma: è una patologia”

Come scrive recnews.it: Rec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ...