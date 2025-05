Pietrastornina celebrata la quinta edizione del concorso Prof Mario Piantedosi dedicato al merito e ai giovani

Pietrastornina ha celebrato il talento giovanile con la quinta edizione del concorso “Prof. Mario Piantedosi”, un'iniziativa che riflette un trend crescente: valorizzare i giovani meritevoli. In un’epoca in cui l’impegno e la creatività dei ragazzi sono fondamentali per il futuro, questa cerimonia rappresenta un faro di speranza. La presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sottolinea l’importanza di investire nei leader di domani. Chi saranno le stelle di domani?

PIETRASTORNINA – Si è tenuta oggi, sabato 31 maggio, nel comune di Pietrastornina, in provincia di Avellino, la cerimonia per la quinta edizione del concorso “Prof. Mario Piantedosi”. L’iniziativa, promossa dall’associazione omonima presieduta dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è stata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Pietrastornina, celebrata la quinta edizione del concorso “Prof. Mario Piantedosi” dedicato al merito e ai giovani

Cerca Video su questo argomento: Pietrastornina Celebrata Quinta Edizione Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Pietrastornina il 31 maggio la cerimonia della V edizione del Concorso Mario Piantedosi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pietrastornina (AV). Madonna di Fatima: celebrata in parrocchia la sua memoria liturgica

Lo riporta teleradio-news.it: Presso la Parrocchia Maria Santissima Annunziata di Pietrastornina, guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, martedì 13 maggio è stata celebrata la memoria liturgica della Beata Vergine Maria di ...

Pietrastornina (AV). Celebrata la solennità di San Giuseppe presso la parrocchia M. SS. Annunziata

Riporta teleradio-news.it: Si è celebrata nella serata di Mercoledì 19 Marzo, presso la Parrocchia Maria Santissima Annunziata di Pietrastornina, guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, la Solennità di San Giuseppe, Sposo ...