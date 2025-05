Piero Bitetti risponde a Mario Turco | sì ai temi del Movimento 5 Stelle insieme per il bene e il futuro di Taranto

Piero Bitetti e Mario Turco uniscono le forze per il futuro di Taranto, puntando a un'azione politica che metta al centro salute e ambiente. Con una netta opposizione a progetti impattanti come l'AIA e il rigassificatore, si fa strada un nuovo modello di sviluppo. È tempo di ascoltare la voce dei tarantini, perché il cambiamento parte dalla comunità. La lotta per un futuro migliore inizia ora!

Tarantini Time Quotidiano No all’AIA, no al rigassificatore, no al Comparto 32 e forte contrarietà al progetto del dissalatore così come concepito. Taranto non può più essere terreno di sperimentazioni imposte, in spregio alla salute, all’ambiente e alla partecipazione democratica. Sul dissalatore, in particolare, daremo mandato per valutare ogni aspetto tecnico e normativo, che possa creare le condizioni per un ricorso al TAR, nell’interesse della città e dei cittadini. Diciamo sì alla decarbonizzazione, per costruire una transizione energetica seria, giusta e condivisa, fondata su bonifiche, riconversione industriale e nuova occupazione pulita. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Piero Bitetti risponde a Mario Turco: “sì ai temi del Movimento 5 Stelle, insieme per il bene e il futuro di Taranto”

Elezioni Taranto, si val al ballottaggio tra Piero Bitetti e Francesco Tacente

Il prossimo sindaco di Taranto sarà scelto al ballottaggio dell'8 e 9 giugno, dove si sfideranno Piero Bitetti, sostenuto dal centrosinistra, e Francesco Tacente, supportato da una coalizione di liste civiche.

