Piero Bitetti risponde a Mario Turco | sì ai temi del Movimento 5 Stelle insieme per il bene e il futuro di Taranto

Piero Binetti risponde a Mario Turco, unendo le forze per il futuro di Taranto. La città è al centro di un acceso dibattito: no all'AIA, al rigassificatore e al progetto del dissalatore. Un appello forte e chiaro: Taranto non può più essere 'laboratorio' di sperimentazioni dannose. Questo segnale di unità tra i movimenti locali evidenzia come la salute e l'ambiente debbano sempre prevalere sulle scelte economiche. È tempo di ascoltare la voce della

Tarantini Time Quotidiano No all’AIA, no al rigassificatore, no al Comparto 32 e forte contrarietà al progetto del dissalatore così come concepito. Taranto non può più essere terreno di sperimentazioni imposte, in spregio alla salute, all’ambiente e alla partecipazione democratica. Sul dissalatore, in particolare, daremo mandato per valutare ogni aspetto tecnico e normativo, che possa creare le condizioni per un ricorso al TAR, nell’interesse della città e dei cittadini. Diciamo sì alla decarbonizzazione, per costruire una transizione energetica seria, giusta e condivisa, fondata su bonifiche, riconversione industriale e nuova occupazione pulita. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Piero Bitetti risponde a Mario Turco: “sì ai temi del Movimento 5 Stelle, insieme per il bene e il futuro di Taranto”

Elezioni Taranto, si val al ballottaggio tra Piero Bitetti e Francesco Tacente

Il prossimo sindaco di Taranto sarà scelto al ballottaggio dell'8 e 9 giugno, dove si sfideranno Piero Bitetti, sostenuto dal centrosinistra, e Francesco Tacente, supportato da una coalizione di liste civiche.

