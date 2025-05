Picchiato e derubato mentre attende il pullman incubo per uno studente

Un brutto risveglio per un giovane studente pakistano, aggredito e derubato mentre attendeva l’autobus a piazza Repubblica. Questo schockante episodio è solo l'ultimo di una serie di atti violenti che stanno minando la sicurezza nelle città italiane. Un invito alla riflessione: quanto è importante proteggere i nostri giovani e garantire loro un ambiente sereno per studiare? La comunità deve unirsi per dire basta all'intolleranza!

Momenti di paura alcune sere fa per un giovane di origini pakistane. Il ragazzo, giunto in città da pochi giorni per motivi di studio, è stato picchiato e derubato da due coetanei mentre attendeva il pullman per Roma in piazza Repubblica. A dare l'allarme le persone che hanno assistito alla scena.

Choc dopo la discoteca a San Benedetto, il giovane anconetano: «Non volevo investire i 3 ragazzi. Sono stato picchiato e derubato»

Un increscioso episodio ha scosso San Benedetto, dove un giovane anconetano di 23 anni racconta la sua versione dei fatti dopo un incidente avvenuto all'alba.