Piazza Sant’Anna nel totale degrado | Interventi urgente per restituire dignità al centro storico | FOTO

Piazza Sant'Anna versa nel degrado e l'avvocato Pasquale Napoletano non ci sta. In una lettera aperta ai Commissari Prefettizi, chiede interventi urgenti per restituire dignità al cuore di Caserta. Questa situazione non è solo locale: molte città italiane stanno combattendo contro il deterioramento dei loro centri storici. Ripristinare la bellezza dei luoghi simbolo potrebbe rivelarsi cruciale per rilanciare il turismo e la vita sociale. È tempo di agire!

Un grido d’allarme accorato, quello lanciato dall’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Caserta, che ha indirizzato una lettera aperta ai Commissari Prefettizi attualmente alla guida dell’Ente, per sollecitare un’azione immediata e strutturata. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Piazza Sant’Anna nel totale degrado: "Interventi urgente per restituire dignità al centro storico" | FOTO

Salerno, vandali in azione in Piazza Sant’Agostino

Vandali in azione a Piazza Sant'Agostino, nel centro di Salerno. Durante la notte, teppisti hanno danneggiato la pavimentazione in marmo, portando a un deterioramento visibile dei gradini che collegano la piazza ai negozi circostanti.

