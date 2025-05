Piantedosi nel mirino degli odiatori La Russa | Inaccettabile escalation

In un clima politico sempre più teso, le parole di Ignazio La Russa risuonano come un campanello d'allarme. L'attacco personale non è mai giustificabile, specialmente quando si colpiscono affetti e familiari. Questa escalation di odio mette in luce una società che fatica a mantenere il rispetto reciproco, fondamentale per un dialogo costruttivo. È tempo di riflettere: siamo disposti a tollerare questa deriva?

Il post vergognoso contro la figlia di Giorgia Meloni e il commento choc contro le figlie di Matteo Piantedosi sono la prova di "un'inaccettabile escalation di odio che vuole colpire l'avversario politico anche nei suoi affetti più cari". Lo ha scritto su X il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "È un clima intollerabile, distante anni luce da un confronto civile. Al ministro Piantedosi e alla sua famiglia giunga la solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica", ha aggiunto. Sostegno al ministro è stato espresso anche dal ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti: "Essendo noto che i leoni da tastiera si emulano l'un con l'altro, non potevano mancare, dopo quelle alla figlia di Giorgia Meloni, le minacce alle due figlie del Ministro Matteo Piantedosi, cui va la piena solidarietà", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Piantedosi nel mirino degli odiatori, La Russa: "Inaccettabile escalation"

