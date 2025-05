Piantedosi ai ragazzi | Non lasciatevi frenare dal pessimismo credete in voi stessi

In un'epoca in cui il pessimismo sembra prevalere, le parole di Piantedosi risuonano come un potente incentivo per i giovani: “Credete in voi stessi!” La cerimonia di premiazione a Pietrastornina ha celebrato non solo il talento, ma il coraggio di sognare. Un evento che si inserisce nel trend crescente di valorizzazione della creatività giovanile, sottolineando quanto sia fondamentale investire nel futuro. Riscoprire la fiducia in sé è il primo passo per costruire un domani migliore.

Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata all’insegna dell’entusiasmo, dell’impegno giovanile e della memoria. Si è svolta nel cuore dell’Irpinia, a Pietrastornina, la cerimonia di premiazione della quinta edizione del concorso a premi “Mario Piantedosi”, promosso dal circolo socio-culturale Petra Strumilia, presieduto dal prefetto e ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Evento che ha visto anche la partecipazione del sindaco di Avellino, Laura Nargi e di Benevento Clemente Mastella; il Prefetto Rosanna Riflesso oltre alle autorità militari in Irpinia. L’iniziativa, ormai divenuta un appuntamento atteso nel panorama educativo locale, è dedicata alla figura del professore Mario Piantedosi, già direttore didattico, la cui memoria continua a ispirare nuove generazioni attraverso valori come l’educazione, l’inclusione e la partecipazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piantedosi ai ragazzi: “Non lasciatevi frenare dal pessimismo, credete in voi stessi”

