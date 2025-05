Piano per la movida estiva | più municipale in strada steward nelle piazze e volontari nei giardini

La movida estiva si prepara a brillare sotto una nuova luce! Il Comune lancia un piano sicurezza che coinvolge steward e volontari per garantire serate spensierate nelle piazze e nei giardini. Con maggiori pattuglie della polizia municipale, la città si trasforma in un luogo dove divertirsi è sicuro. Questo approccio innovativo non solo tutela la sicurezza, ma promuove anche una comunità più attiva. Sarà un’estate indimenticabile!

Dalla prossima settimana attivo il piano notte del Comune, che prevede fin da subito un dispiegamento di agenti della polizia municipale con maggiori pattuglie in giro sia in servizi dinamici che fissi, possibile grazie ai nuovi assunti entrati in servizio, con presidi serali mirati nei quartieri. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Piano per la movida estiva: più municipale in strada, steward nelle piazze e volontari nei giardini

