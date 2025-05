Piano Mattei Gallone | Non è solo strategia geopolitica ma visione nuova della cooperazione

Il "Piano Mattei" non è solo una strategia geopolitica, ma rappresenta una nuova era di cooperazione tra Europa e Africa. In un contesto globale in continua evoluzione, questa visione promette opportunità di crescita condivisa, energia sostenibile e sviluppo reciproco. Maria Alessandra Gallone mette in luce come questo piano possa trasformare le relazioni internazionali, aprendo la strada a un futuro più inclusivo e prospero per tutti. Un passo decisivo verso il cambiamento!

(Adnkronos) – Il panel 'Piano Mattei: Energia per crescere insieme' "apre uno spazio di riflessione fondamentale per il futuro del nostro Paese e per le relazioni tra Europa e Africa".E' quanto si sottolinea nel messaggio che Maria Alessandra Gallone, Senatrice Consigliere del Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha inviato in occasione del.

Marco Minniti e il Piano Mattei: «L?Italia ha avuto la vista lunga, ora diventi europeo»

Marco Minniti, con la sua consueta passione, sottolinea l'importanza del Piano Mattei, un'iniziativa che dimostra la lungimiranza dell'Italia.

