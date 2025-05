Piangere a 90? di Blanco è 1 in classifica radio ufficiale EarOne

Blanco conquista la vetta delle classifiche con "Piangere a 90", un brano che sta risuonando in ogni angolo d'Italia. Dopo il trionfo nella classifica FIMI/GfK, ora è il più ascoltato anche in radio e TV. Questo successo non è solo una vittoria personale, ma segna un trend musicale sempre più potente: l'intimità dei testi che colpiscono nel profondo. Non perdere l’occasione di scoprire il viaggio emozionale che Blanco ha da offrirti!

Milano, 31 mag. (askanews) – Dopo il primo posto in classifica FIMIGfK, singolo più venduto nella settimana della sua release, “Piangere a 90” è #1 in classifica radio ufficiale EarOne, brano più ascoltato in radio e in tv. Il più grande ritorno discografico dell’anno, quello di Blanco, che con questo brano – pubblicato venerdì 9 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy) – aveva già totalizzato, nelle prime 24 ore di uscita, oltre 1 milione di stream tra Spotify, Apple Music e Amazon Music, piazzandosi immediatamente in vetta alle classifiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Classifica Radio 9-15 maggio: “Anxiety” di Doechii ritorna in vetta

Nella classifica radio del 915 maggio 2025, settimana 20 (8-15 maggio), spiccano i successi di Doechii con "Anxiety" e Ed Sheeran con "Azizam", che risalgono posizioni, relegando Miley Cyrus con "End Of The World" al terzo posto.

