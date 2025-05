Piace la passerella sulle Cassandre In due mesi tredicimila passaggi

la cifra: tredicimila passaggi in soli due mesi! Questo ponte ciclopedonale non è solo un'attrazione turistica, ma un simbolo della crescente attenzione verso la mobilità sostenibile e il turismo outdoor. Con i suoi 146 metri sospesi tra natura e storia, la passerella invita tutti a riscoprire Sondrio e le sue bellezze. Un esempio lampante di come infrastrutture innovative possano trasformare il nostro modo di vivere e apprezzare il territorio.

Oltre 12.000 passaggi sopra la passerella sulle Cassandre. Inaugurato alla fine del 2021, il ponte ciclopedonale, inserito nella via dei terrazzamenti, misura 146 metri di lunghezza e 3 di larghezza e si staglia nella parte alta del comune di Sondrio. Il successo riscosso dalla passerella sulle Cassandre era noto a tutti, ma ora è certificato anche dai numeri, grazie al contapassaggi attivo dal 2 aprile, voluto dall’amministrazione comunale, che consente di visualizzare i dati in tempo reale. La piattaforma ha permesso di rilevare una media di 200 passaggi al giorno, con punte di 800 il sabato e la domenica, e una netta maggioranza di pedoni, circa il 90%, rispetto ai ciclisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piace la passerella sulle Cassandre. In due mesi tredicimila passaggi

Piace sempre di più la passerella sulle Cassandre: 11 mila passaggi in meno di due mesi

La passerella sulle Cassandre non è solo un percorso, ma un vero e proprio simbolo di una nuova cultura urbana.

Cerca Video su questo argomento: Piace Passerella Cassandre Due Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Piace sempre di più la passerella sulle Cassandre: 11 mila passaggi in meno di due mesi; Piace la passerella sulle Cassandre. In due mesi tredicimila passaggi; Piace sempre di più la passerella sulle Cassandre | 11 mila passaggi in meno di due mesi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Piace la passerella sulle Cassandre. In due mesi tredicimila passaggi

Segnala ilgiorno.it: Oltre 12.000 passaggi sopra la passerella sulle Cassandre. Inaugurato alla fine del 2021, il ponte ciclopedonale, inserito nella via dei terrazzamenti, misura 146 metri di lunghezza e 3 di larghezza e ...

Successo della passerella sulle Cassandre undici mila passaggi in due mesi

Si legge su valtellinanews.it: Una media di 200 passaggi al giorno, con punte di 800 il sabato e la domenica, e una netta maggioranza di pedoni, circa il 90%, ...

Passerella ciclopedonale sulle Cassandre

Si legge su ilgiorno.it: Lunga 146 metri e larga 2,90, la passerella ciclopedonale, un vero e proprio ponte sospeso cento metri sopra il Mallero e ancorato ai due versanti da due travi principali e da un sistema di funi ...