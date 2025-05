Pia Adarre finge la morte per sfuggire a Gregorio e ferisce Ricardo Pellicer

Il dramma si intensifica a La Promessa: Pia Adarre finge la morte, ma le sue azioni hanno conseguenze inaspettate. La tensione tra i personaggi riflette un tema attuale: la ricerca di libertà dai legami tossici. Ricardo Pellicer, deluso e ferito, rappresenta chi lotta per trovare il proprio spazio in relazioni complesse. Le dinamiche intricate tra questi protagonisti promettono colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. Non perdere ciò che accadrà!

Il ritorno di Pia Adarre (Maria Castro) a La Promessa scatena tensione tra i personaggi, in particolare con Ricardo Pellicer (Carlos de Austria). Quest’ultimo, amareggiato per non essere stato coinvolto nella messa in scena attorno alla finzione della morte della domestica, decide di prendere le distanze dalla donna. La situazione sembra destinata a cambiare solo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Pia Adarre finge la morte per sfuggire a Gregorio e ferisce Ricardo Pellicer

