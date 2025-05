Petrolchimico Uba Pd segnala una situazione di totale assenza di investimenti

Il settore petrolchimico di UBA a Padova è in crisi: la totale assenza di investimenti mette a rischio il futuro di un'industria fondamentale. Questo scenario riflette una tendenza preoccupante nel panorama industriale nazionale, dove le politiche di sviluppo sembrano latitare. È ora di rilanciare e investire in innovazione per non rimanere indietro. La sostenibilità e la ricerca devono diventare priorità, non solo desideri.

Vista la totale mancanza di politiche industriali nazionali, la ricerca e l'attuazione di possibili investimenti è cosa non solo auspicabile, ma indispensabile, anche se non sufficiente. La realtà del sito chimico ferrarese purtroppo racconta tutt'altro

