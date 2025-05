Peter Pan - Il Musical | a teatro il coraggio di volare

Il 8 giugno 2025, il Teatro Partenio di Avellino si trasformerà nel magico Paese che non cresce mai, con "Peter Pan - Il Musical". Questo spettacolo, frutto della creatività giovanile del Liceo “Paolo Anania De Luca”, è una celebrazione del coraggio di sognare e volare oltre le convenzioni. In un’epoca in cui la fantasia sembra cedersi al grigiore quotidiano, non perdere l’occasione di lasciarti trasportare da questa avventura indimentic

Avellino – Sarà il celebre palco del Teatro Partenio ad accogliere, domenica 8 giugno 2025 alle ore 20:00, una delle produzioni scolastiche più ambiziose e attese dell'anno: "Peter Pan - Il Musical", spettacolo realizzato dal Liceo "Paolo Anania De Luca" di Avellino in collaborazione con.

