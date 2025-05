Pestato brutalmente in piazzale Santa Croce | grave in ospedale

Piazzale Santa Croce torna a far discutere, e non per motivi di festa. Un'aggressione brutale ha scosso la tranquillità della zona, riportando alla luce un tema caldo: la sicurezza nelle città. L'uomo, ora in gravi condizioni, è simbolo di una violenza che purtroppo sembra diffondersi. Cosa sta succedendo nelle nostre strade? Questo episodio ci invita a riflettere su come proteggere i nostri spazi pubblici.

Aggredito e pestato brutalmente in tarda serata in piazzale Santa Croce. Un uomo di origine straniera è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore, dopo che i soccorritori lo hanno trovato riverso per terra. L'uomo sarebbe stato aggredito (non si sa se da una o più persone), per.

