Un incidente sorprendente ha scosso la serata a San Costanzo, dove un giovane ha perso il controllo della sua auto, ribaltandosi dopo aver colpito il terrapieno. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in un'era in cui distrazioni e velocità possono avere conseguenze devastanti. È fondamentale ricordare che ogni viaggio è un'opportunità per mettere in pratica comportamenti responsabili al volante.

San Costanzo (Pesaro Urbino), 31 maggio 2025 - Incidente lungo la provinciale 16 Orcianese, a un paio di chilometri da San Costanzo, nella frazione di Santa Croce, intorno alle 19 di oggi. Un giovane del posto è rimasto ferito in modo non grave. Mentre guidava la sua Hyundai ix20, procedendo in direzione mare, l’uomo ha perso il controllo della vettura schiantandosi su un terrapieno, sul lato opposto della carreggiata, dopo avere a abbattuto un palo della segnaletica. L’impatto ha causato il parziale ribaltamento della vettura, rimasta in bilico su un fianco. Sfondato il parabrezza e scoppiati gli airbag. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, si schianta contro il terrapieno e l’auto si ribalta: ferito

