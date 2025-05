Pesaro fiamme su una barca nel mare di Fano

Sabato mattina, il mare di Fano ha vissuto un drammatico evento: un'imbarcazione di 10 metri è andata in fiamme, a mezzo miglio dal porto. Tre persone a bordo sono state fortunate, salvate da un gommone di passaggio. Questo incidente mette in luce l'importanza della sicurezza in mare, un tema sempre più rilevante con l'aumento delle attività nautiche. I Vigili del fuoco e la Capitaneria sono prontamente intervenuti, ma la prevenzione è fondamentale!

Un’imbarcazione di 10 metri è andata a fuoco sabato mattina nel mare di Fano – provincia di Pesaro e Urbino. L’imbarcazione si trova a mezzo miglio dal porto. Le tre persone che si trovavano a bordo sono state recuperate da un gommone di passaggio. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Fano, il Nucleo nautico Vvf di Ancona e la Capitaneria di porto. Non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pesaro, fiamme su una barca nel mare di Fano

