Perugia | sfide decisive nei play off per Under 17 e Under 15

A Perugia, l'aria si fa carica di emozione: oggi è il grande giorno per gli Under 17 biancorossi, impegnati in una sfida cruciale contro il Benevento. Il ritorno dei quarti di finale è un banco di prova fondamentale, non solo per i giovani talenti, ma per l'intera squadra. Con la pressione che sale, i ragazzi di Gatti sono pronti a dimostrare che le vere imprese nascono nei momenti di difficoltà. Sarà davvero un match da non perdere!

Saranno due giorni importanti per le formazioni biancorosse impegnate nei play off. Oggi è il giorno della formazione Under 17: Benevento-Perugia, valida per il ritorno dei quarti di finale, è in programma alle 11,30 al centro sportivo "Avellola". Per i ragazzi di Gatti si tratta di una sfida in salita. Per il passaggio del turno servirà un'impresa, visto che l'Under 17 del Perugia nella gara di andata è uscita sconfitta per 3-1. Il Benevento dell'ex biancorosso Floro Flores ha in tasca la semifinale. Ma tutto è possibile. I biancorossi dovranno comunque crederci. Sempre oggi è in agenda Perugia-Pescara Under 14 (terza giornata della 2^ fase campionato), con appuntamento alle 15:30 al centro sportivo "Paolo Rossi" di Pian di Massiano.

