Perugia a 12 anni va a scuola con una pistola scacciacani

Era custodita nello zaino ed è stata trovava durante un controllo dei docenti che ispezionavano le borse dopo il furto di un cellulare.

Perugia, festa grande per i cento anni di Dina Valmonti

Perugia festeggia un traguardo straordinario: il centenario di Dina Valmonti. Circondata dall'affetto di famigliari e amici, Dina ha celebrato questo importante evento con la sindaca Vittoria Ferdinandi.

Segnala msn.com: A 12 anni va a scuola con una pistola scacciacani. E' successo a Perugia e la vicenda è ora all'attenzione della procura dei minorenni. Secondo quanto scrive il Messaggero, l'allarme è scattato venerd ...

Si legge su ansa.it: A 12 anni va a scuola con una pistola scacciacani. E' successo a Perugia e la vicenda - raccontata oggi dal Messaggero Umbria - è ora all'attenzione della procura dei minorenni. (ANSA) ...

Riporta gaeta.it: Un ragazzino di 12 anni è stato trovato con una pistola scacciacani nello zaino nella scuola media di Perugia; la procura dei minorenni ha avviato indagini per chiarire l’accaduto e garantire la sicur ...