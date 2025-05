Personalità e studenti italoamericani premiati dalla Fondazione Sons of Italy al 36 Gala dei National Education & Leadership Awards

Un trionfo di talento e cultura! Al 36° Gala dei National Education & Leadership Awards, la Sons of Italy Foundation ha celebrato studenti italoamericani di grande spessore, premiando anche illustri personalità del governo e delle arti. Questo evento non è solo un riconoscimento, ma un incoraggiamento per le nuove generazioni a perseguire i propri sogni in un contesto sempre più globale, dove l’identità culturale è una risorsa preziosa. Scopri chi sono i protagonisti di questa edizione!

Alcuni studenti premiati WASHINGTON DC – Personalità di governo, della medicina, del servizio pubblico, delle arti e del cinema sono stati premiati giovedì al Ronald Reagan Building e all’International Trade Center di Washington dalla Sons of Italy Foundation (SIF) in occasione del 36° Gala annuale dei National Education & Leadership Awards (NELA), che quest’anno celebra la Regione Lombardia. La SIF ha assegnato quasi 200.000 dollari in borse di studio a 18 studenti, tra i 5.000 e i 20.000 dollari ciascuna, a laureati e diplomati di origine italiana per il loro esemplare rendimento accademico, la leadership scolastica e il servizio alla comunità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Personalità e studenti italoamericani premiati dalla Fondazione Sons of Italy al 36° Gala dei National Education & Leadership Awards

