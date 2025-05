Perde il controllo della moto da cross | ragazzo di 16 anni portato in ospedale

Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente in moto da cross in Lessinia. Questo evento riaccende il dibattito sulla sicurezza dei giovani piloti, soprattutto in un periodo in cui il motocross sta guadagnando popolarità tra i ragazzi. È fondamentale sensibilizzare su una guida responsabile e sull'importanza dell'equipaggiamento protettivo. La passione per le moto non deve mettere a rischio la vita: la sicurezza prima di tutto!

Un ragazzo di 16 anni è stato condotto in ospedale dopo una caduta in moto avvenuta in Lessinia. Stando alle informazioni raccolte, l'adolescente si trovava alla guida di una moto da cross nella zona di Velo Veronese, quando ne avrebbe perso il controllo, finendo a terra, poco dopo l'ora di. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Perde il controllo della moto da cross: ragazzo di 16 anni portato in ospedale

Pizza indigesta per due motociclisti: dopo la cena scoprono che le moto da cross sono sparite

Un'eccellente pizza può trasformarsi in un incubo, e per due motociclisti di Garlasco è stato proprio così! Dopo una cena tra amici, hanno scoperto che le loro moto da cross erano sparite nel nulla.

