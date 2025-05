Percorsi abilitanti e mondo scuola | la proposta formativa dell’Università Link

L'Università degli Studi Link sta rivoluzionando la formazione docente! Con percorsi abilitanti su misura, si rivolge a aspiranti insegnanti e a chi già è in GPS, puntando su metodi innovativi. In un contesto scolastico in continua evoluzione, investire nella propria preparazione diventa fondamentale. Scopri come questi corsi possono trasformare il tuo futuro professionale e quello dei tuoi studenti, sostenendo una didattica sempre più al passo con i tempi!

L’Università degli Studi Link sta ampliando la sua offerta formativa con i percorsi rivolti ai docenti, sia aspiranti, sia quelli già in GPS che docenti di ruolo, con l’obiettivo di garantire percorsi innovativi per ogni esigenza. L’Università degli Studi Link e le Graduatorie Provinciali per le Supplenze Le GPS sono liste a cui si iscrivono i . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

