Perché l’Inter ha chiuso a zero titoli | le quattro ragioni del flop

L'Inter chiude la stagione a zero titoli, segnando un'inversione di tendenza rispetto ai fasti del Triplete. La sconfitta nella semifinale di Coppa Italia e l’addio al campionato rappresentano un duro colpo per i tifosi. Con il PSG che alza il trofeo della Champions League, emerge la crisi di un club che deve ritrovare la sua identità. Riuscirà la dirigenza a risollevare le sorti di una squadra storica?

Monaco di Baviera, 31 maggio 2025 – Dal sogno del Triplete a zeru tituli. L'incubo è diventato realtà. Il Psg conquista la sua prima Champions League e l'Inter, così, rimane a bocca asciutta. Nulla in bacheca, dunque. Eliminazione in semifinale di Coppa Italia dal Milan, brutta partita di ritorno, sconfitta col Napoli in campionato e battuta dai parigini in Champions League: se le stagioni si giudicano da trofei quella interista rischia di essere clamorosamente insufficiente. In questi casi si dice sempre che conta il percorso, la crescita, la ribalta europea che il club ha ottenuto negli ultimi tre anni, ma alla fine della fiera contano la bacheca e i trofei; alla Pinetina, per stavolta, non ne verranno aggiunti.

